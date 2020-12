Eine Bürgervorlesung der Uni Erlangen informiert über die Ursachen von Schluckstörungen und die Behandlungsmöglichkeiten. Der Schluckvorgang ist eine biologische Meisterleistung: Bis zu 100 verschiedene Muskeln und bis zu zehn verschiedene Nerven sind an der Koordination des Schluckens beteiligt. Doch was ist der Grund dafür, wenn uns das Essen im Hals stecken bleibt? Welche Ursachen haben Schluckstörungen im Bereich der Speiseröhre und welche Rolle spielt dabei die gastroenterologische Endoskopie? Auf diese und weitere Fragen geht Dr. Moritz Leppkes, Oberarzt der Medizinischen Klinik 1 - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie (Direktor: Prof. Dr. Markus F. Neurath) des Universitätsklinikums Erlangen im Rahmen seiner Bürgervorlesung "Wenn einem das Essen im Hals stecken bleibt: Dysphagie - was steckt dahinter?" ein. Der Vortrag steht online unter www.uker.de/bvl zum Abruf sowie zum Download bereit. red