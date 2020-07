Wen die Stadt 2019 finanziell unterstützt hat

Mit 6,138 Millionen Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr Vereine, Verbände und andere Institutionen unterstützt. Bei diesen Subventionen handelt es sich um Gelder aus dem städtischen Haushalt, welche für Zwecke bewilligt werden, die im öffentlichen Interesse liegen. Es sind Finanzhilfen an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger, sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen gewährt werden. In diesem Jahr sollen es 7,03 Millionen Euro sein. Der Finanzsenat des Stadtrates nahm den sogenannten Zuwendungsbericht am Dienstag zur Kenntnis. Die umfangreiche Auflistung wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung vor acht Jahren beschlossen und im September 2014 zum ersten Mal vorgelegt, erklärte Martin Lieb von der Allgemeinen Finanzwirtschaft der Stadt. Größter Posten ist die Kinder und Familienhilfe, die im vergangenen Jahr mit 1,812 Millionen Euro zu Buche schlug und in diesem Jahr 1,919 Millionen Euro betragen soll. Die Grundlagen für einige Zuwendungen liegen nach den Worten von CSU-Stadtrat Andreas Engel "zum Teil zehn bis 30 Jahre oder noch länger zurück". Daher sollten die Subventionen und die alten Beschlüsse überprüft werden. Finanzreferentin Regina Eberwein erinnerte an zurückliegende Einsparungssitzungen und -diskussionen. "Das zog eine immense Arbeit bei einem sehr mageren Ergebnis nach sich." Sie forderte von der Kommunalpolitik "konkrete Arbeitsaufträge", um Subventionen zurückzufahren.

Der Zuwendungsbericht 2019 ist auf der Homepage der Stadt auf den Seiten des Finanzreferates zu finden. cw