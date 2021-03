Am 20. März ist Welttag für Kinder- und Jugendtheater. 2021 steht er ganz im Zeichen eines Manifests für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur. Es richtet sich an die Politik, Medien, Schulen, Kultureinrichtungen und andere, die über die Möglichkeiten der jungen Menschen bestimmen.

Das Junge Landestheater Coburg hat mit Kindern und Jugendlichen eine Serie an Videoclips gedreht. Diese werden ab 20. März auf dem Facebook-Kanal des "Arbeitskreises Kinder- und Jugendtheater in Bayern" veröffentlicht. Der Trailer wird auch über die Social-Media-Kanäle des Landestheaters verbreitet. In den Clips geht es um die Teilhabe von jungen Menschen.

Die insgesamt sieben Clips und ein Trailer werden nach dem Auftakt am 20. März jeweils dienstags und freitags bis zum 13. April veröffentlicht.

Jugendtheater-Beirat

Zudem gründen die bayerischen Kinder- und Jugendtheater einen Jugendtheaterbeirat. Am 20. März geht der an den Start. Danach sind regelmäßige Treffen des Rates geplant, zunächst online wegen Corona, später dann richtig in einem Theater als Gastgeber. Die Jugendlichen sollen hier die Möglichkeit haben, sich über die Angebote der Theater auszutauschen.

Der "Arbeitskreis der Kinder- und Jugendtheater in Bayern" ist ein Zusammenschluss von professionellen Kinder- und Jugendtheatern im Freistaat. Mitglied ist auch das Junge Landestheater Coburg. Mehr auf kjt-bayern.de/welttag. red