Eine einmalige Chance,Gutes zu tun, hatten die Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern und die Lehrerschaft der Friedrich-von-Ellrodt-Schule. Zusammen mit der Weltmeisterin im Duathlon, Ulrike Schwalbe, konnte ein Sponsoren-Lauf absolviert werden.

Ausgangspunkt für den Lauf war die Ausstellung "Miniphänomenta", die im April und Mai in der Neudrossenfelder Grund- und Mittelschule Station machte. Diese faszinierende Mitmachausstellung begeisterte die Kinder so sehr, dass nun im Nachgang zehn Stationen in einem Workshop zum dauerhaften Verbleib nachgebaut wurden.

Um die Kosten dafür zu decken, spendeten die Firmen Vema aus Heinersreuth und Hermos aus Mistelgau substanzielle Beträge. Der Rest sollte über den Sponsorenlauf zugunsten des Fördervereins der Schule aufgebracht werden.

So machten sich bei bestem Wetter über 130 Kinder auf den Weg, um mit der Weltmeisterin Ulrike Schwalbe 45 Minuten zu laufen.

Ulrike Schwalbe schaffte lockere 12 Runden, auf denen sie auch immer wieder die Schülerinnen und Schüler anspornte. "Es hat Spaß gemacht, die Begeisterung der Kids zu sehen, und es war mir eine Freude, sie ein wenig anzuspornen und zu motivieren."

Die meisten Runden bei den Schülern schaffte Tim Küfner aus der vierten Klasse.

Insgesamt wurden in der Dreiviertelstunde 831 Runden gelaufen, was einer Strecke von 557 km entspricht. So kamen durch den Spendenlauf mehrere Tausend Euro zugunsten des Fördervereins zusammen. red