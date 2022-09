In Bad Kissingen wird der Weltkindertag am Sonntag, 25. September, von 13 bis 17 Uhr mit vielen Attraktionen für Klein und Groß im Bereich Von-Hessing-Straße und Ludwigstraße gefeiert. Zeitgleich veranstaltet Pro Bad Kissingen e.V. einen Kinderstadtmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag unter dem Motto "Eine Stadt spielt mit Kindern". Geschäfte, Gastronomie und Marktstände laden an diesem Tag zum Einkaufen und Verweilen ein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Hüpfburg und Bällebad

Der offizielle Termin für den Weltkindertag der vereinten Nationen ist schon am 20. September. An diesem Tag sollen die Rechte der Kinder im Fokus stehen. Das Team der Stadt Bad Kissingen aus dem Referat Jugend, Familie und Soziales hat ein buntes Programm für die Besucher zusammengestellt. Die gesperrte Von-Hessing-Straße wird an diesem Nachmittag zu einem großen Spielplatz. Zwischen Herz-Jesu-Kirche und Kurtheater warten Rollenrutsche, Hüpfburg, Einräder, Bällebad, Riesen-Lego, Fußball-Billard und viele weitere Attraktionen auf die jungen Gäste. Für kleine Künstler stehen gleich mehrere Bastelangebote auf dem Programm. So kann aus einer Küchenrolle ein Fernrohr entstehen. Alternativ können Schleuderbälle gebastelt werden. Da diese recht einfach herzustellen sind, können auch schon die Jüngsten mitbasteln.

Die Malerinnen und Maler unter den Kindern können kleine Figuren mit Pinsel und Farbe bunt bemalen. Bunt und vor allem glitzernd geht es bei den Tattoos zu. Aus einer Riesenauswahl an Vorlagen kann sich jedes Kind ein individuelles Glitzertattoo auf die Haut zaubern lassen.

Auch die bei den Kindern beliebten Stationsspiele sind wieder mit dabei. Mit einer Laufkarte werden an den einzelnen Stationen verschiedene Spiele absolviert. Dafür gibt es einen Stempel auf die Laufkarte. Viele Vereine und Organisationen aus Bad Kissingen beteiligen sich mit ihren Ideen am Stationsspiel, um den Kindern einen ereignisreichen Weltkindertag zu bereiten. Ist die Laufkarte mit Stempeln gefüllt, wandert sie in den Lostopf. Die Gewinner werden um 17 Uhr auf der Bühne ausgelost und erhalten ein Geschenk.

Auf der Bühne am Feuerturm erwartet die Gäste von 13 bis 17 Uhr ein buntes Programm. Wolfgang Schneller vom Theater "Tiefflieger" hält für die Kinder eine Mitmachshow bereit. Mit Schlagwerk bringt die Gruppe "KissPercussiva" aus der Städtischen Musikschule Rhythmus auf die Bühne. Die Mitglieder der Taekwondo-Schule Schwingenschlögl zeigen Schlag- und Blocktechniken aus der koreanischen Kampfsportart. Eine kesse Sohle legen die Schüler der Tanzschule Drosd-Tessari aufs Parkett. Ebenso dabei ist die Gitarrenschule "Magic Music". red