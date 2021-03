— Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet, in diesem Jahr von Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu im pazifischen Ozean. Vanuatu ist weltweit das Land, das am stärksten durch Naturgewalten und die Folgen des Klimawandels gefährdet ist. Ein großes Problem ist auch Gewalt gegen Frauen. Mit dem Gebet aus Vanuatu unter dem Motto "Worauf bauen wir" setzt sich die Weltgebetstagsbewegung für Ermächtigung und Stärkung von Frauen und gegen den Klimawandel ein. In diesem Jahr ist es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, den Gottesdienst in gewohnter Weise zu feiern. Am Freitag, 5. März, brennt deshalb tagsüber die Weltgebetstagskerze in der Kirche in Euerdorf und es liegen bis Mitte März Informationen über Vanuatu und die Heftchen mit dem erarbeiteten Gottesdienst aus. Wer möchte, kann zum stillen Gebet in die Kirche kommen. Außerdem ist am Freitag, 5. März, um 19 Uhr auf Bibel-TV oder Youtube eine Übertragung des Gottesdienstes zu sehen. In der Kirche sind auch Spendentütchen bereitgelegt. Diese können im Pfarrbüro in Euerdorf abgegeben werden. Alternativ ist ein Überweisungsträger angehängt, mit dem die Spende direkt überwiesen werden kann. Interessierte finden nähere Informationen zum Weltgebetstag auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Saalethal. sek