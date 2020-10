Zum Leserbrief "Die Zukunft lässt sich nicht erforschen" vom 29. Septemberc: Die Zukunft lässt sich nicht erforschen, meint Prof. Wolf, und damit hat er Recht, denn erforschen lässt sich im klassischen Sinn nur das, was da ist, und Zukunft ist ja per Definition noch nicht da. Aber die Erkenntnisse aus der Forschung an dem, was schon da ist, kann und sollte man durchaus dafür verwenden, Unheil in der Zukunft zu vermeiden. Und eine Erkenntnis ist, dass CO2 ein Gas ist, das die Abstrahlung der Erdwärme in den Kosmos verhindert (Treibhauseffekt) und unseren Planeten damit erst für uns bewohnbar gemacht hat. Und so wirkt es auch heute noch, das ist unbestritten. Und je mehr CO2 wir ausstoßen, umso mehr Wärme wird zurückgehalten und die Gesamttemperatur steigt.

Das sind inzwischen banale Erkenntnisse, aufgrund derer Berechnungen möglich sind, welche Temperaturerhöhungen sich ergeben können, wenn wir weitermachen wie bisher. Natürlich spielen da auch noch andere Faktoren mit hinein, die dafür sorgen, dass man das genaue Ergebnis immer erst im Nachhinein sieht. Und vielleicht hilft uns die Natur ja mit einem Sonnenfleckenminimum. Aber sich darauf zu verlassen und dies als Lösung der Klimakrise darzustellen, ist alles andere als wissenschaftlich seriös. Wenn wir weitermachen wie bisher, wird sich die Temperatur der Erde dramatisch erhöhen, und zwar auch, weil noch viele bisher nicht hinreichend durchschaute Faktoren zusammenwirken, wie der weltweite Rückgang des Eises, das Auftauen der Permafrostgebiete und vieles mehr, das aufzuführen den Rahmen eines Leserbriefes sprengen würde.

All diese Zusammenhänge kennen wir teilweise noch gar nicht genau, aber wenn man das, was wir da jetzt schon erleben, hochrechnet, könnte es dramatisch werden. Alles ist miteinander verbunden und sehr komplex. Doch bei aller Komplexität ist es doch auch wieder ganz einfach: Jede Wirkung hat eine Ursache und ist selbst wieder Ursache für eine neue Wirkung. Oder etwas einfacher ausgedrückt: Was wir heute tun, bestimmt, was wir morgen erleben! Lieber Prof. Wolf, ich nehme an, dass Sie genau wie ich der Generation 50+ angehören. Unsere Generation hat viele von den heutigen Problemen durch ihr Handeln verursacht. Wir haben das so nicht gewollt, wir wussten vielfach einfach nicht, welche Folgen aus welchem Handeln entstehen können.

Doch heute wissen wir von vielen Folgen, die entstehen werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und damit sind wir dafür verantwortlich, wenn wir nichts ändern und uns nicht für die notwendigen Änderungen einsetzen. Ich wünsche mir von mir und Ihnen und allen Menschen unserer Generation und auch der nachfolgenden Generationen, dass wir aufhören, die Erde auszuplündern und zu zerstören, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um sie als wunderbaren Lebensort auch für die nächsten 100 Generationen zu erhalten.

Klara Günther

Eggolsheim