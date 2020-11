"Es ist sehr schlecht momentan, es gibt keine Nachfrage", sagt Christine Krebs. Von dem angekündigten Impfstoff merkt sie im Tagesgeschäft bislang nichts. "Manche erkundigen sich aber für ihren Urlaub in den Pfingstferien." Reiseanbieter würden den Menschen über Stornierungsmöglichkeiten Sicherheit bieten. Was sich heuer bemerkbar mache, seien die fehlenden Buchungen in den Weihnachtsferien. "Außerdem sind die Langzeiturlauber weggebrochen, denen es im November hier zu kalt ist." Trotz aller Widrigkeiten hat Krebs einen Plan: "Ich kämpfe weiter und hoffe, dass sich im Frühjahr eine Normalisierung einstellt." josch/Foto: Romana

Kochanowski