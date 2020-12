Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und zwei weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich, wie das Landratsamt gestern mitteilte, um einen 70-jährigen Mann und eine 91-jährige Frau, die beide an schweren Vorerkrankungen litten und in einer stationären Einrichtung mit Corona verstorben sind. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Landkreis auf 26.

Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: "Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen."

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 1260 (Stand: 8. Dezember, 15.45 Uhr). 821 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Aktuell sind 413 Personen mit dem Virus infiziert. Zurzeit werden 27 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. Von den 27 Corona-Patienten, die in Krankenhäusern derzeit betreut werden, sind elf in der Haßberg-Klinik in Haßfurt, davon drei dort auf der Intensivstation. Die übrigen 16 Corona-Patienten aus dem Kreis Haßberge werden in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises behandelt.

In häuslicher Isolation befinden sich 843 Personen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 186,05 für den Landkreis. ks