Weitere zwei Corona-Fälle im Landkreis

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis nach den Angaben des Landratsamtes auf 171 (Stand: 10. Juli, 11.30 Uhr). 159 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell sechs Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 40 Personen.

Was ist zu tun im Fall der Fälle? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Wichtige Antworten zu allen Fragen rund um das Corona-Geschehen erhalten die Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung. Die Servicestelle steht täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220 zur Verfügung. Viele Informationen es außerdem auf der Internetseite des Landkreises unter www.hassberge.de und www.wirtschaftsraum-hassberge.de. Auf der Corona-Sonderseite des Landkreises ist das neue Informationsblatt mit den wichtigsten Regelungen für geschlossene Gesellschaften wie Hochzeiten, Geburtstage und ähnliche Feierlichkeiten eingestellt. red