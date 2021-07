Nach den ersten neun Workshops der 12. Kulmbacher Sommerkunstwochen in den Pfingstferien geht es am 24. Juli weiter: Aquarell-Malerei mit der in Baldham lebenden Künstlerin Ingrid Meyerhöfer steht auf dem Programm. Leider schon ausgebucht, ebenso wie die "Pfundsweiber in Beton" mit der Erlanger Künstlerin Kerstin Sallet, mit der ein Zusatztermin vereinbart werden konnte: Freitag bis Dienstag, 13. bis 17. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Einen Zusatztermin gibt es außerdem für das Bildhauen mit Stein oder Holz unter Leitung von Lorenz Beutner (Freitag bis Dienstag, 13. bis 17. August), Strich für Strich mit Beka Gigauri (7. und 8. August), Graffiti für jung und alt (5. August), Streetart für Kids (6. August) sowie Aquarellmalerei für Kids am 9. und 10. August.

Die Erwachsenen-Workshops "Monets Garten" sowie "Wasser-Weite-Wolken" mit Andreas Claviez aus Plauen, "Grafik tritt Farbe" mit Margit Rehner aus Bayreuth und "Bildfindung von der Idee zum fertigen Werk" mit Monika Pellkofer aus Bayreuth sind ausgebucht. Noch Plätze gibt es bei der Stadtmalerei "Vedute - gerne auch in Farbe" mit Nicki Lang.

Für weitere Infos empfiehlt sich ein Blick ins Internet unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de oder ein Anruf bei Jutta Lange, Telefon: 09221/ 74949. red