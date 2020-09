Nachdem ein Schüler einer neunten Klasse der Mittelschule in Sonnefeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war und in der Folge die Kontaktpersonen ermittelt und getestet wurden, liegt mittlerweile auch ein positives Testergebnis einer dortigen Lehrkraft vor. Das berichtet das Landratsamt Coburg. Da diese Lehrkraft Schüler mehrerer Klassen der Grundschule Sonnefeld und Gestungshausen unterrichtet hat, werden nun etwa 100 weitere Schüler in Quarantäne geschickt und getestet. Das Gesundheitsamt ermittelt alle Kontaktpersonen und entscheidet in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt und der Schulleitung über weitere Maßnahmen. Der Schulbetrieb - insbesondere der Mittelschule - bleibt aufrechterhalten. Als diese neuen Fälle noch nicht bekannt waren, am Donnerstag, 24. September, meldete das Landratsamt sechs Infizierte im Landkreis und fünf in der Stadt Coburg. In Bad Rodach sind es drei, in Ebersdorf bei Coburg, Meeder und Neustadt bei Coburg jeweils eine infizierte Person. 541 insgesamt sind genesen, 34 gestorben. red