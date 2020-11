Barrierefreiheit wird in der Gemeinde Ahorn seit Jahren großgeschrieben und eine ganze Reihe an Bushaltestellen wurde in der Vergangenheit bereits barrierefrei umgestaltet, sagte Bürgermeister Martin Finzel. Unter Federführung von Bauamtsleiter Marten Büttner arbeitet die Gemeindeverwaltung Ahorn nun an Plänen für eine weitere bauliche Umsetzung. Dazu fanden interne Abstimmungen statt, die Fördervoraussetzungen wurden geprüft und die konkreten Fahrgastzahlen an den einzelnen Haltestellen näher betrachtet. Auf Grundlage dieser Erhebungen folgte eine Begehung kritischer Haltestellen im Gemeindegebiet, zu der der Fachbereichsleiter Tiefbau im Landkreis Coburg, Jürgen Alt, und der für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige Sachbearbeiter Dennis Flach als Experten hinzugezogen wurden.

Im Ergebnis wird die Gemeinde Ahorn sich im nächsten Schritt mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestellen in der Ortsmitte von Schorkendorf, am Feuerwehrhaus in Witzmannsberg und in der Ortsmitte von Triebsdorf beschäftigen. In allen drei Bereichen wurden Möglichkeiten des Einbaus von höheren Bordsteinen zum Ausstieg oder der Anbringung von Taststreifen für sehbehinderte Menschen besprochen. In Triebsdorf soll, wie Bürgermeister Finzel erklärte, auch eine Verkehrsberuhigung erreicht werden. Hier berichtete Ortsbeauftragte Jessika Schiwek wiederholt über kritische Verkehrssituationen in der Haarther Straße. Aufgrund dieser Rückmeldungen wird geprüft, ob mit einem Umbau auch eine Straßeneinengung beim Feuerwehrhaus umgesetzt werden kann.

In einem weiteren Schritt wird die Gemeindeverwaltung ein Planungsbüro einschalten und die Lösungsvorschläge vor der Realisierung mit den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses besprechen. Ziel ist es, die Planungen zu konkretisieren, Fördergelder für den Umbau zu beantragen und die Kosten des Umbaus in die Haushaltsberatungen einfließen zu lassen. red