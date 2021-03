Im Papier-, Büro- und Schreibwarengeschäft von Heike Kupfer, der "bewährten Partnerin", wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat die Deutsche Post gestern eine neue Filiale eröffnet, und zwar in der Coburger Straße 135. Darauf hingewiesen wird, dass die Postfiliale in der Coburger Straße 20 in der Lotto/Toto-Annahmestelle, ebenfalls von Heike Kupfer betrieben, weiterhin bestehen bleibt. In den Geschäften der Kooperationspartner könnten Postkunden Briefe, Päckchen und Pakete aufgeben, benachrichtigte Sendungen abholen oder Briefmarken und DHL-Paketmarken kaufen. Angeboten würden außerdem bereits vorfrankierte Plusbriefe, -karten und -päckchen und die Möglichkeit zur Beauftragung von Einschreiben, Nachsendungen und des Lagerservices. Die Postfiliale ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 15 Uhr geöffnet.

Das Postgeheimnis bleibe gewahrt. Das Team der neuen Filiale werde hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter. Die Filiale im Einzelhandel habe neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden könnten verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen. Unter https://www.deutschepost.de/standorte gebe es die Möglichkeit, die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops seien dort zu ermitteln, so die Mitteilung. red