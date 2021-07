DHL hat eine weitere Packstation in Bad Bocklet, Mangelsfeld 2, in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 56 Fächer. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Für den Sendungsempfang benötigen Neukunden die DHL Paket App. red