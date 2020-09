Manch einer hat sie sicherlich bereits entdeckt: In den letzten Tagen und Wochen sind an vielen Standorten in der Region rund um den Main und die Haßberge die Mitfahrbänke aus dem Boden gewachsen. Jetzt haben die Projektbeteiligten bei einem offiziellen Startschuss die Mitfahrbänke eingeweiht.

Federführend initiiert wurde das Mitfahrbänke-Gemeinschaftsprojekt bereits im Jahr 2019 von der Allianz Main & Haßberge, einem interkommunalen Zusammenschluss der Kommunen Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg. Im weiteren Verlauf konnten die Gemeinde Breitbrunn und die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land als Projektpartner gewonnen werden, zur Freude des Projektträgers: "Mobilität endet natürlich nicht an den Gemeindegrenzen, sondern geht darüber hinaus. Durch die interkommunale Zusammenarbeit konnte ein gut ausgebautes Mitfahrbank-Netz in der Region entstehen", freut sich Marlene Huschik, Managerin der Allianz Main & Haßberge.

Wie die Mitfahrbänke funktionieren, ist schnell erklärt: Sucht man eine Mitfahrgelegenheit, so setzt man sich auf die Mitfahrbank und signalisiert damit den vorbeifahrenden Autos, dass man mitgenommen werden möchte. Mit den ausklappbaren Richtungsschildern kann man den Vorbeifahrenden dabei das gewünschte Endziel (etwa Haßfurt) anzeigen. Dadurch erkennt der Autofahrer sofort, wohin der Mitfahrer auf der Bank möchte.

Ein Ziel der Mitfahrbänke ist, dass Personen, die ohnehin mit dem Auto unterwegs sind, die Bürger an den Mitfahrbänken mitnehmen.

An insgesamt über 40 Standorten in den Gemeinden Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt, Königsberg, Breitbrunn, Ebelsbach sowie im Hofheimer Land sollen die Mitfahrbänke nun für mehr Mobilität sorgen. Die Projektträger hoffen dabei auf rege Beteiligung: Der Erfolg der Mitfahrbänke hängt vor allem von der Akzeptanz der Bürger ab. Nur durch deren Mitwirkung kann ein alternatives und flexibles Mobilitätsangebot geschaffen werden, das auf bürgerschaftlichem Engagement basiert, wie es heißt.

Mitfahrbänke sind im Landkreis Haßberge an sich nichts Neues: In der Gemeinde Knetzgau und im Hofheimer Land wurden bereits 2018/2019 Mitfahrbänke aufgestellt. Das Projekt der Allianz Main & Haßberge schließt sich nun an. Die Mitfahrbänke in Haßfurt und Wonfurt werden in den nächsten Wochen noch aufgestellt. red