"Die steigenden Zahlen an Covid-Infizierten bringen seit Wochen unsere personellen Kapazitäten an die Grenzen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie den Dienst bei uns aufnehmen und uns bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützen", sagte Landrat Christian Meißner bei der Begrüßung der acht Bundeswehrsoldaten, die seit Donnerstag das Tracing-Team im Landkreis verstärken.

Die acht Soldaten, die von der 2. Kompanie des Versorgungsbataillons 4 aus Pfreimd (Oberpfalz) kommen, werden bei der Kontaktnachverfolgung eingesetzt.

Für den Landkreis Lichtenfels lauten die aktuellen Covid-19-Zahlen (Stand 20. November, 10 Uhr) wie folgt: Infizierte insgesamt: 938, Genesene: 714, derzeit noch Infizierte: 199, Verstorbene: 25.

Die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis weisen folgende Zahlen an aktuell Covid-19-Erkrankten auf: Altenkunstadt: 26, Bad Staffelstein: 12, Burgkunstadt: 33, Eb ensfeld: 6, Hochstadt am Main: 8, Lichtenfels: 54, Marktgraitz: 5, Marktzeuln: 6, Michelau: 22, Redwitz: 14, Weismain: 13. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 97,2 (Stand 20. November, 10 Uhr). Am Tag zuvor lag sie bei 116,7. red