Die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum informiert am Donnerstag, 11. März, um 14 Uhr in einer Online-Veranstaltung über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in Kulmbach. Während der Unterricht im Corona-Lockdown derzeit überwiegend sicher online stattfindet, wird spätestens nach Aufhebung der Beschränkungen wieder vollständig an Samstagen im Beruflichen Schulzentrum (Berufsschule) in Kulmbach unterrichtet.

Facharbeiter, Gesellen und technischer Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich mit diesem Online-Angebot über die Aufstiegsqualifikationen informieren und auch spätere Dozenten kennenlernen.

Bei der Veranstaltung wird konkret auf folgende Themen eingegangen: Studieninhalte, Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung und weitere Förderungsmöglichkeiten. Anwesende können sich auch zu individuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer beruflichen Fortbildung beraten lassen.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung über die Seite www.daa-technikum.de - Infoveranstaltungen, ist wegen des Zugangslinks zwingend erforderlich, dort können auch kostenlose ausführliche Informationsunterlagen zu den Lehrgängen angefordert werden. Für Fragen steht die zentrale Studienberatung des gemeinnützigen DAA-Technikums unter der Telefonnr. 0800/2453864 (gebührenfrei) zur Verfügung. red