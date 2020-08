Weiterbildung für Pflegefachkräfte

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen bietet im Rahmen seiner "Akademie für Gesundheitswirtschaft" ab Ende September 2020 drei Seminare für Praxisanleiter/innen sowie einen neuen Durchgang des Lehrgangs "Praxisanleitung in der Pflege" an.

Über den Weiterbildungslehrgang "Praxisanleitung in der Pflege" und die Refresher-Workshops unterstützt das RSG Bad Kissingen mit seiner Akademie die Praxisanleiter/innen dabei, nicht nur der jährlichen Fortbildungsverpflichtung nachzukommen, sondern ebenso frische Impulse zu Lehrmethoden und aktuelles Fachwissen zu erhalten.

Der neue Praxisanleitungskurs beginnt am 23. November 2020. Die Refresher-Seminare sind in Form von drei Thementagen konzipiert, können aber auch einzeln gebucht werden. Seminar 1 findet am 28. September 2020 statt: "Gewusst wie - dann kann Praxisanleitung Spaß machen - Workshop zur strukturierten Anleitung von Auszubildenden in der Pflege", Seminar 2 am 19. Oktober 2020: "Wie geht Lernen? - Strukturen verstehen, zum Lernen motivieren" und Workshop 3 am 9. November 2020: "Wohlwollende Präsenz als pädagogische Grundhaltung und professioneller Anleitungsstil".

Informationen und Anmeldung im RSG, Sieboldstr. 7, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 60, buero@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de. red