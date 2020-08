Weiter siedeln, bauen, freuen

W as ist das Besondere an einem Spiel, das es seit 25 Jahren gibt und das weltweit mehr als 32 Millionen Mal verkauft wurde? Am 27. Juli 1995 war es zum "Spiel des Jahres" gewählt worden. Klaus Teuber, der Autor von "Catan", nennt fünf Eigenschaften: 1. Catan ist interaktiv, jeder ist jederzeit beteiligt. 2. Catan ist konstruktiv, es wird nichts zerstört. 3. Der Spielplan von Catan ist variabel, kein Spiel gleicht dem anderen. 4. Ein Glücksfaktor lässt sich als Entschuldigung für eine Niederlage anführen. 5. Die soziale Interaktion: Wer seine Persönlichkeit einbringt, kann das Spiel zu seinen Gunsten steuern.

Reger Tauschhandel

Also, dann: Auf der Insel "Catan" errichten wir Straßen, Siedlungen und Städte. Der Spielplan wird aus 19 nummerierten sechseckigen Landfeldern immer wieder neu zusammengesetzt. Siedlungen und Städte bauen wir an den Kreuzungen, an denen sich drei Sechsecke berühren, Straßen entlang der Kanten. Jedes Sechseck trägt einen Rohstoff: Im Wald gibt's Holz, auf der Wiese Wolle von den Schafen, auf dem Feld Getreide, im Hügelland Lehm für Bausteine und im Gebirge Erz.

Die Rohstoffe bekommen wir, wenn die Zahl des entsprechenden Sechsecks gewürfelt wird und wir dort eine Siedlung oder eine Stadt gebaut haben. Allerdings: Um zu bauen, brauchen wir Rohstoffe... Das führt dazu, dass wir in einen regen Tauschhandel einsteigen. "Wer hat Holz? Ich biete ein Schaf dafür." - "Ich habe Holz, aber ich bräuchte Erz." - "Erz? Gut, aber für ein Erz möchte ich dann zwei Holz haben." - "Nein, das mach' ich nicht. Tauscht vielleicht jemand anders?"

So geht das hin und her, wir wägen ab und geben und nehmen, wir besiedeln den Spielplan mit unseren kleinen Figuren, und irgendwann hat jemand zehn Siegpunkte aus seinen Bauten, vielleicht noch die längste Straße oder eine Sonderkarte - und damit das Spiel gewonnen. Zufrieden, und das ist das besonders Schöne, sind wir jedoch alle, denn wir haben gemeinsam eine spannende Stunde am Spieltisch verbracht.

Zum 25. Geburtstag gibt es eine Jubiläums-Edition, in der auch die Seefahrer-Erweiterung und zwei Länderszenarien mit festen Spielplänen, Hawaii und die Iberische Halbinsel enthalten sind. Klasse!