Nach dem coronabedingten Konjunkturabsturz im Frühjahr sind in Mainfranken erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung spürbar. Doch die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt zeigt: Es ist ein langer Weg, bis die regionale Wirtschaft ihr Vor-Corona-Niveau wieder erreichen kann.

Die Ergebnisse der jüngsten IHK-Konjunkturbefragung aus dem Herbst 2020 lassen zumindest etwas aufatmen, erläutert die IHK in einer Pressemitteilung. Zum Einzugsbereich der IHK Würzburg-Schweinfurt gehört auch der Kreis Haßberge.

Corona-Schock

Der Corona-Schock scheint den Angaben aus der Wirtschaft zufolge tendenziell abzunehmen. So klettert der IHK-Konjunkturklimaindex, der Lagebeurteilungen und Erwartungen der Unternehmen in einem Wert zusammenfasst, gegenüber der Frühjahrsbefragung um 18 Punkte auf insgesamt 102 Zähler nach oben. Damit überschreitet er knapp die 100-Punkte-Marke, die für eine ausgeglichene Stimmung, also ein Gleichgewicht von "Optimisten" und "Pessimisten", steht.

Gut jedes zweite Unternehmen bezeichnet seine aktuelle Lage als "befriedigend", 31 Prozent berichten von guten sowie 23 Prozent von schlechten Geschäften. Per Saldo erreichen die Lagebeurteilungen einen Wert von sieben Punkten - nach minus elf Punkten in der Vorbefragung. "Die Geschäfte laufen aktuell wieder besser als im Frühjahr", so Elena Fürst, IHK-Referentin Konjunktur und Statistik. Das sei jedoch kein Grund für Entwarnung: "Die mainfränkischen Unternehmen spüren die Folgen des Lockdowns, der vielfältigen Corona-Beschränkungen sowie der Unterbrechungen in den globalen Lieferketten und Absatzwegen nach wie vor sehr stark", ergänzt Fürst.

Dabei beurteilten die Branchen die Situation unterschiedlich: "Industrie- und Tourismusbetriebe bewerten ihre derzeitige Situation nach wie vor deutlich schlechter als die übrigen Branchen." Entsprechend verwundere es nicht, dass trotz einer verbesserten Gesamtlage die Umsätze der regionalen Wirtschaft im Jahr 2020 deutlich hinter jenen des Vorjahres zurückbleiben werden. Dies befürchte jeder zweite Betrieb.

Der Weg zurück zur wirtschaftlichen Normalität sei lang und von hoher Unsicherheit geprägt. "Wie lange werden wir mit Einschränkungen im unternehmerischen und gesellschaftlichen Alltag leben müssen? Droht aufgrund stark steigender Infektionszahlen ein erneuter Lockdown? Wie wird sich die Nachfrage im In- und Ausland entwickeln? Vieles ist ungewiss, das spiegelt sich auch in den Aussichten der mainfränkischen Unternehmen auf die kommenden Monate wider", so die IHK-Konjunkturexpertin.

Erwartungen

Zwar rechne jedes zweite Unternehmen damit, dass das Vor-Corona-Niveau spätestens bis Ende des nächsten Jahres erreicht werden könne, gleichzeitig sehe ein Viertel der Unternehmen diesen Punkt noch in weiter Ferne - oder überhaupt nicht mehr. Obwohl sich die kurzfristigen Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate gegenüber der Vorbefragung deutlich aufhellten - acht von zehn Unternehmen rechnen mindestens mit stabilen Geschäften -, bleibt der Saldo aus positiven und negativen Erwartungen mit minus vier Punkten im negativen Bereich (Frühjahr: minus 22 Punkte). "Die Skepsis überwiegt, das Fundament der aktuellen konjunkturellen Situation ist fragil", so Fürst.

Dies zeige sich auch mit Blick auf die Investitions- und Beschäftigungsplanungen der regionalen Unternehmen: "Die Betriebe wägen hier nach wie vor ab und fahren auf Sicht", erklärt die IHK-Referentin. Mit 36 Prozent möchte rund ein Drittel der Befragten in den kommenden Monaten weniger oder gar nicht investieren, lediglich ein Sechstel plant höhere Ausgaben. Dabei soll ein Großteil in Ersatzbeschaffung oder Rationalisierungen fließen. Die Beschäftigungsplanungen sind ebenfalls von Zurückhaltung geprägt - wenn auch nicht mehr so stark wie im Frühjahr. red