Dass bei der Weismainer Blasmusik Jugendausbildung einen hohen Stellenwert hat, konnte man wieder beim kürzlich abgehaltenen Standkonzert erleben. So hatte in diesem Jahr einer der jüngsten Musiker der Weismainer Blasmusik, Trompeter Marius Kunstmann, bei den Leistungsprüfungen des Nordbayerischen Musikbundes erfolgreich seine D2-Prüfung abgelegt. Vorsitzender Jörg Daschner und Dirigentin Marion Müller-Eitzenberger lobten den Fleiß und das Engagement des jungen Musiktalents. Sie ermunterten alle Musiker des Vereins, auch weiterhin an derartigen Kursen teilzunehmen. Diese seien ein wesentlicher Grundstock dafür, ein Instrument richtig zu beherrschen.

Die Weismainer Blasmusik gibt ferner bekannt, dass es in diesem Jahr nicht möglich sei, die Lose für die Martini-Gans-Verlosung per Haustürverkauf anzubringen. Lose können aber auch weiterhin bei den aktiven Musikern oder direkt bei Schatzmeisterin Elke Bähr unter der Telefonnummer 09575/1515 erworben werden. rd