Die Marktgemeinde appelliert an die Bürger, bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag die Briefwahl zu nutzen. Man kann diese noch bis zum Freitag, in Ausnahmefällen sogar bis zum Wahltag selbst beantragen. Ergänzend zu den Hinweisen zur Wahl (der FT berichtete ausführlich) wird nun noch einmal konkret auf die Briefwahl aufmerksam gemacht.

1. Für die Erteilung des Wahlscheines ist ein schriftlicher oder mündlicher Antrag bei der Gemeinde erforderlich.

Telefonische Antragstellung ist nicht zulässig. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. (§ 23 GLKrWO).

2. Sollte die Briefwahl nicht für sich selbst beantragt werden, ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich.

3. Der Antrag für die Briefwahl ist bis Freitag, 15.Januar, 15 Uhr, möglich.

4. Sollten Bürger die beantragten Briefwahlunterlagen nicht erhalten haben, können sie die Gemeinde am Samstag, 16. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr kontaktieren. Ansprechpartner sind unter Tel. 09135/7120-21 erreichbar.

5. In Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei einer plötzlichen Erkrankung, kann der Wahlschein auch noch am Wahltag, also Sonntag, 17. Januar, bis 15 Uhr beantragt werden.

6. Der Wahlbrief (roter Umschlag mit Inhalt) muss spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der auf dem Umschlag genannten Stelle, hier: Wahlamt der Gemeinde - Briefkasten Rathaus Weisendorf eingehen.

7. Bitte beachten: Es werden keine Sonderzustellungen durch die Post durchgeführt. Post wird letztmals am Samstag an das Wahlamt geliefert. Die Wähler sollen beachten, dass verspätet eingegangene Wahlbriefe nicht ausgezählt werden, heißt es in der Mitteilung des Wahlamts abschließend. red