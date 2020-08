Weinfest geht auch Zuhause

Der Musikverein Forchheim-Buckenhofen hat sein "Weinfest am Rathaus", das seit 35 Jahren traditionell am Samstag nach dem Annafest stattfindet, dezentralisiert. Coronabedingt konnte es nicht wie gewohnt stattfinden. Am Samstagmittag holte etwa ein Drittel der Weinfestfreunde ein individuelles Weinfestpaket am Rathausplatz ab. Der Großteil der Bestellungen wurde in den Vormittagsstunden von einem zehnköpfigen Fahrerteam in und um Forchheim frei Haus ausgeliefert.

Beim #weinfestüberall gab es nicht nur Tropfen vom Weingut Michael Fröhlich aus Escherndorf und Brotzeit aus der Forchheimer Metzgerei Reif. Ab 18 Uhr lief ein dreieinhalbstündiges Programm der "Buckenhofener Blasmusik" im Livestream, moderiert von Dirigent Markus Schirner. red