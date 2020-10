Kronach vor 13 Stunden

Kolpingsfamilie

Weinfahrt und Theater

Am Samstag, 17. Oktober, führt die Weinfahrt der Kolpingsfamilie nach Iphofen. Start ist um 11 Uhr am Kaulangerplatz in Kronach. Besucht wird das Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim, ein kleiner Spazie...