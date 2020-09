Die Vereinten Nationen haben den 15. September zum Tag der Demokratie ausgerufen. Deshalb hängt seit Montag ein Banner am Rathausbalkon. Damit wollen die Fachstellen der Partnerschaft für Demokratie in Stadt und Landkreis Coburg auf diesen Tag hinweisen. Die Fachstellen, die vom Bund finanziert werden, veranstalten auch alljährlich eine Demokratiekonferenz. Die wird heuer am Freitag, 2. Oktober, unter freiem Himmel stattfinden, verbunden mit einer Baumpflanzung: Im Hofgarten wird unterhalb des Naturkunde-Museums eine Sommerlinde als "Baum der Demokratie" gepflanzt. Das Datum wurde gewählt, um an die deutsche Wiedervereinigugn vor 30 Jahren zu erinnern. Zeitzeugen sollenan über die Ereignisse berichten. Informationen und Anmeldung für diese Demokratiekonferenz bei Anna Hänel von Partnerschaft für Demokratie (Telefon 09561/882557, E-Mail: demokratie@vhs-coburg.de). Foto: Simone Bastian