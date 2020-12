Einen "Weihnachtssegen to go" bietet die Militärseelsorge Hammelburg am Heiligabend, 24. Dezember, von 14 bis 18 Uhr im Rathaus von Hammelburg an. Beim "Weihnachtssegen to go" geht jede "Familiengruppe" einzeln durch den Rathausdurchgang. Dabei besteht die Möglichkeit, das Weihnachtsevangelium zu hören, mit einer Glocke die Weihnachtszeit einzuläuten, vor der Krippe zu beten und ein Licht für persönliche Anliegen zu entzünden.

Der evangelische Militärpfarrer Rüdiger Bernhardt und der katholische Militärpfarrer Alfons Schöpf spenden abwechselnd den Segen. "Mit dieser Aktion möchte die Militärseelsorge für alle Menschen da sein, die nicht nur das Virus, sondern auch das Seelenheil ernst nehmen", heißt es in der Pressemeldung der Militärseelsorge Hammelburg.

Die im Rathausdurchgang aufgebaute Krippe sei besonders hervorzuheben, denn sie stamme aus dem Irak.

Vom Kreuz zur Krippe

Soldaten der Bundeswehr, die in Sulaimaniyya (Irak) stationiert waren, bauten im August 2018 ein massives Holzkreuz für Bernhardts Vorgänger Martin Klein, der in Erbil (Irak) war. Als der Außenposten Sulaimaniyya aufgegeben wurde, brachten die Soldaten das schwere Kreuz zu Klein nach Erbil. In der folgenden Adventszeit bauten Soldaten aus dem Kreuz diese Krippe. "Vom Kreuz zur Krippe, vom Tod zum Leben - ein Sinnbild für diese Zeit", beschreibt Bernhardt. pow