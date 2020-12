Die evangelische Kirchengemeinde Kronach bietet folgendes Weihnachtsprogramm: Die Christuskirche ist am Heilig Abend unter dem Thema "Zwischen Weihnachtsbaum und Krippe" zwischen 15 und 18 Uhr für die eigene Andacht geöffnet. Um 15 Uhr findet im Festungswall ein Kurzgottesdienst mit Krippenspiel statt. Um 16.30 und 18 Uhr finden auf der Seebühne im Landesgartenschaugelände kurze Christvespern statt. Der Zutritt ist nur mit Einlasskarten möglich. Diese sind im Pfarramt am Montag, 21. Dezember, und am Dienstag, 22. Dezember, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr, erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Gottesdienste am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag kann man sich unter Tel. 09261/3591 anmelden. Auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde und unter www.evangelisch-kronach.de findet man Gottesdienste zur Advents- und Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel aus der Christuskirche. red