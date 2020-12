Hassenbach — Wegen der Corna-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen muss leider in diesem Jahr auch der allseits beliebte Hassenbacher Winterzauber ausfallen. Das hielt die Hassenbacher Vereinsgemeinschaft aber nicht davon ab, das Gemeindehaus mit Garten und dem Areal darum wieder weihnachtlich zu schmücken. Am vergangenen Wochenende war das zum ersten Mal zu bewundern.

Die Einheimischen, aber auch Gäste können hier das weihnachtliche Ambiente im Familienkreis genießen und sich so auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen.

Ein Höhepunkt ist in diesem Jahr die dekorierte Krippe, die erfahrungsgemäß besonders für die kleinen Besucher eine freudige Überraschung ist, weil sie so plastisch von der Geburt Jesu erzählt. Bei allen Verantwortlichen ist die Hoffnung groß, dass der Winterzauber im nächsten Jahr wieder in traditioneller Weise stattfinden kann. Bürgermeister Mario Götz betonte, wie viel Arbeit sich die Helfer beim Dekorieren gemacht haben.