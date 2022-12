Das "Bilderbuchtheater" aus Burgpreppach ist am Samstag, 10. Dezember, ab 16 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum, Von-Hess-Straße 10 in Hammelburg, zu Gast. Karten für neun Euro gibt es nur an der Tageskasse, etwa 30 Minuten vor Beginn. In einer eigens erarbeiteten Fassung zeigt das Bilderbuchtheater eine weihnachtliche Geschichte, frei nach Astrid Lindgren: "Pippi feiert Weihnachten". Pippi Langstrumpf ist voll Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Schließlich hat sie Geschenke für die Kinder vom Kinderheim und ihre Freunde Tommy und Annika eingekauft. Nicht gerechnet hat Pippi jedoch mit Donner-Karlsson, der sich mal wieder als einfältiger Schurke zeigt, indem er versucht, die Geschenke zu stehlen. Gerade noch rechtzeitig wird sie gewarnt, und als starkes und selbstbewusstes Mädchen weiß sie sich gegen den Dieb zu wehren. So nimmt alles noch ein gutes Ende und Pippi verbringt einen schönen Heiligabend mit allen Kindern, ihren Freunden, ihrem Äffchen Herrn Nilsson und ihrem Pferd Kleiner Onkel. Und auch für Pippi gibt es noch eine freudige Überraschung. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert etwa 50 Minuten. red