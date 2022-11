Während einer Messfeier in der Ortskirche St. Bonifatius in Frankenbrunn, weihte Pfarrer Blaise Okpanachi das gestiftete Taufbecken feierlich ein. Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft von Frankenbrunn hatte sich bereit erklärt, den noch fehlenden Taufstein für die Kirche Frankenbrunn aus Vereinsmitteln zu finanzieren. Der Pfarrer sprach dem Stifterverein, auch im Namen der gesamten Kirchengemeinde, der Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderatsmitglieder Frankenbrunn, seinen besonderen Dank aus. Durch diese großzügige Spende konnte eine jahrzehntelang bestehende Lücke in der Ausstattung der Ortskirche geschlossen werden.

Der Vorsitzende der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Frankenbrunn, Herbert Schmied, erläuterte in seiner Ansprache die Motivation für die Stiftung des Taufbeckens. Mit entscheidend dafür waren nicht nur Überlegungen über das Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege als primären Vereinszweck, sondern auch über die Taufe als Beginn des Lebens. Er danke dabei auch seinem gesamten Vorstand, der diesen Beschluss einstimmig mitgetragen hatte und ebenfalls zur Einweihung in der Kirche erschienen war.

Mit einem kräftigen Applaus brachten die Kirchenbesucher hierfür ihren Dank zum Ausdruck. red