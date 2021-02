Johannes Schlereth

(Fortsetzung von Seite 3) Voran geht es auch am Waldfensterer Teich. Seinen Ursprung hat das Projekt im Jahr 2016. Seitdem gab es verschiedenste Verzögerungen. Die Gründe sind beispielsweise die angespannte Baukonjunktur sowie der Tod des Planers. Geplant ist, den Teich mit Sitzgelegenheiten und einem Steg naturnah umzugestalten. Welche Kosten auf die Kommune zukommen, war im September vergangenen Jahres noch unklar. Ursache dafür ist der Schlamm am Grund des Teichs, der wohl als Sondermüll gilt und somit Mehrkosten bei der Entsorgung verursachen könnte. Bürgermeister Daniel Wehner: "Ich denke nicht, dass das Abfall ist, es ist letztlich nährstoffreicher Boden." Für Kopfzerbrechen sorgt ebenfalls die Qualität des Wassers aus den Quellen für das avisierte Kneippbecken. Marktgemeinderat Johannes Schlereth (zufällige Namensgleichheit mit dem Autor) betonte im Spätsommer, dass deshalb eventuell ein anderer Name gewählt werden sollte.

Gremium soll über den Teich reden

Ob die ursprünglich für das Projekt angesetzte Summe von etwa 210 000 Euro bei den Kosten haltbar ist, ist noch nicht sicher. "Da herrscht unter anderem noch Klärungsbedarf wegen der Fördermittel", sagt Wehner. Im vergangenen Herbst wollte die Kommune die einzelnen Gewerke ausschreiben, so dass noch heuer die Bauarbeiten beginnen können. "In der vergangenen Woche hatten wir eine größere Besprechung mit der Planerin. Wir müssen darüber im Gremium noch mal reden." Das will Wehner anstreben, sobald große Sitzungen mit allen Räten wieder möglich sind. Denn: Nicht alle der jetzigen Gemeinderäte waren von Beginn der Planungen beim Projekt beteiligt. Das Konzept sei jetzt stellenweise überarbeitet. Punkte in diesem Zusammenhang war die Führung des Wassers, die Stabilität des Steges und das vorläufige Trockenlegen des Teiches. "Dieses Jahr soll es auf jeden Fall vorwärts gehen", hofft Wehner.

Neuigkeiten gibt es ebenfalls von der Premicher Kläranlage. Diese soll seit längerem auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Im vergangenen Jahr stellte die Kommune noch einen Antrag auf eine zeitlich begrenzte Bescheidsverlängerung für die Kläranlage. "Wir haben Mitte Dezember die Verlängerung bis Ende diesen Jahres bekommen. Derzeit warten wir auf die Machbarkeitsstudie, die in den nächsten Wochen bei uns eingeht", teilt Zeller den derzeitigen Sachstand mit. Das Konzept will die Verwaltung im nächsten Schritt mit dem Wasserwirtschaftsamt besprechen.

Für die nahe Zukunft hat sich der Markt Burkardroth ebenfalls Gedanken gemacht. In Waldfenster und Katzenbach sollen Neubaugebiete entstehen. Außerdem kommt der Schülerhort in Lauter, ein Ersatzneubau des Kindergartens in Gefäll sowie ein Teilabriss und Erweiterungsbau des Kindergartens in Burkardroth. Außerdem stehen Neu- und Umbauten bei den Feuerwehrhäusern in Burkardroth, Premich und Oehrberg an.

Im Bereich der Bergstraße und Brunnengasse sollen Straßen- und Tiefbauarbeiten stattfinden. Grund ist der überlastete Kanal. In der Vorberechnung belaufen sich die Kosten auf etwa 1,4 Millionen Euro. Das Gremium entschied sich im vergangenen Jahr für einen Vollausbau.

Neben dem neuen Kanal sollen zudem neue PVC-Leitungen für das Wasser und weitere Gasleitungen in die Erde kommen. Wann die Arbeiten dort beginnen, sei laut Wehner noch nicht klar.