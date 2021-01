Am Donnerstagvormittag hat sich auf der A 9 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Weidensees ein Unfall ereignet, infolge dessen die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Ein 21-jähriger Syrier war mit seinem Kleintransporter auf der mittleren Spur unterwegs und verriss das Lenkrad, woraufhin er nach rechts in die Leitplanke prallte. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Lastwagen den rechten Fahrstreifen, der den Anschein machte, dass er nach links ziehen werde, woraufhin der Fahrer des Kleintransporters reflexartig reagierte und dadurch den Unfall verursachte. Zur Unfallaufnahme und bis zum Eintreffen des Notarztes musste die Autobahn für einige Minuten komplett gesperrt werden. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro. Der junge Fahrer konnte noch am Unfalltag wieder aus dem Klinikum entlassen werden. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth unter Telefon 0921/5062330 zu melden.