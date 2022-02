Mit Beginn der Bauarbeiten an der Kreisstraße 1 von Münnerstadt nach Reichenbach haben sich auch im Umfeld einige Änderungen ergeben. Die Einfahrt des Windsburgweges in die KG 1 nahe der Bahnunterführung ist ebenfalls gesperrt worden. "Die Baumaßnahme endet direkt an der Bahnunterführung, somit liegt die Einmündung Windsburgweg im Baufeld", heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Die Verantwortlichkeit und die Verkehrssicherungspflicht obliege der bauausführenden Firma Glöckle. Diese habe das Baufeld für die Zufahrt in den Windsburgweg nicht freigegeben. Wegen der Bauarbeiten und den damit verbundenen Straßensperren wurden nach Rücksprache mit der Stadt Münnerstadt in der Friedrich-Albert-Straße zwei Pflanzinseln zurückgebaut und ein halbseitiges Halteverbot stadtauswärts angeordnet.

Dies sei notwendig, um die Anfahrt zur Firma Vorndran (früheres Überlandwerk) über die Friedrich-Abert-Straße und den Windsburgweg gewährleisten zu können. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die zwei Pflanzinseln wiederhergestellt, teilte die Pressestelle des Landratsamtes mit.

Für rund 3,1 Millionen Euro richtet der Landkreis Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Münnerstadt die Kreisstraße her, wobei der Löwenanteil beim Kreis liegt. Neben der Fahrbahn entsteht ein neuer Fuß- und Radweg. Die Bauarbeiten sollen spätestens im Juni nächsten Jahres beendet sein.