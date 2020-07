Wechsel in der Archivbetreuung

Die Pfarreiengemeinschaft Hofheim weist auf einen Wechsel in der Archivarbeit der Pfarrgemeinden hin. Vor 16 Jahren hatte Erika Behr aus Hofheim ehrenamtlich die Pflege des katholischen Pfarrarchivs der Pfarreien aus dem Hofheimer Raum übernommen. Ein paar Jahre später kam Detlef Metzger zur Unterstützung hinzu. Mit der Bildung der Pfarreiengemeinschaft übernahmen beide zusätzlich die Archivierung der Akten aus den Pfarrhäusern Bundorf und Burgpreppach, was einen enormen Arbeitsaufwand darstellte. Auch der Umzug des Archivs vom Hofheimer Pfarrhaus in den Keller des Pfarrheims 2017 war nicht leicht zu bewerkstelligen. Jetzt wurden Erika Behr und Detlef Metzger verabschiedet und bekamen von Pfarrer Manuel Vetter einen Präsentkorb mit dem Dank für die unzähligen Stunden im Pfarrarchiv. Mit Nicole Klebrig und ihrem Mann Matthias hat die Pfarreiengemeinschaft zwei engagierte Personen gefunden wurden, die die Betreuung des Archivs übernehmen. red