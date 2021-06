Nach über 17 Jahren Dienst für das Bistum Würzburg verabschiedet sich Ernestina Bayer in den Ruhestand.Das berichtet Pastoralreferent Dirk Rudolph in einer Presseerklärung. Ernestina Bayer begann am 1. Januar 2004 mit sieben Wochenstunden ihren Dienst zunächst in Hausen. Ab 1. Mai 2010 wurde ihr Arbeitsverhältnis auf die Pfarreiengemeinschaft Bad Kissingen erweitert und zuletzt war sie für Aufgaben im Pastoralen Raum eingesetzt.

"Während ihrer Dienstzeit überzeugte sie durch ihre Flexibilität bei Krankheitsvertretungen, Baumaßnahmen oder Vakanzen und war dadurch sehr geschätzt", so Rudolph. Er selbst sowie Pfarrer Gerd Greier dankten ihr für ihren Dienst. Zudem begrüßten sie die neuen Beschäftigten im Pfarrbüro: Alexandra Klamet, die bereits seit 1. Juli 2020 dort arbeitet, und Melanie Höfler, die seit 1. Mai neben dem Pfarrbüro Nüdlingen jetzt auch in Bad Kissingen arbeitet. red