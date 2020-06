Webinar über Klima und Gesundheit

Die Auswirkungen der Klimakrise werden auch in unseren Breitengraden immer deutlicher. Diese Entwicklungen haben auch große Auswirkungen auf unsere körperliche und seelische Gesundheit. In einem öffentlichen Webinar am Montag, 15. Juni, 17 Uhr, wollen die Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Christina Haubrich (beide Grüne) daher gemeinsam mit Professor Mario Trvtkovic über die Gesundheitsfolgen der Klimakrise sowie konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in den Städten diskutieren. Haubrich beschäftigt sich als Gesundheitspolitikerin der Landtagsfraktion unter anderem mit der gesundheitlichen Gefahr durch Hitze, Sowa als Baupolitikerin sowie Professor Trvtkovic als Stadtplaner werden hierzu städtebauliche und gestalterische Möglichkeiten vorstellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen, wie durch ein Umdenken in der Stadtplanung einerseits Klimaschutz betrieben werden kann, andererseits aber auch eine Anpassung an heißer werdende Sommer möglich ist. Im Rahmen des Webinars können zudem eigene Fragen zum Thema gestellt werden. Organisiert wird die Veranstaltung vom Coburger Arzt und Nachhaltigkeitsaktivisten Johannes Wagner. Das Webinar wird etwa 75 Minuten dauern und ist über den Link http://gruenlink.de/1rtt. aufrufbar. red