Letzte Woche kamen viele Fundtiere an, teilt das Tierheim mit. Zwei, eine Wasserschildkröte und ein Wellensittich, warten immer noch darauf, wieder von ihren Haltern abgeholt zu werden. Der Wellensittich wurde bereits am 19. Juni in Kulmbach zu seiner eigenen Sicherheit eingefangen und ins Tierheim gebracht. Jetzt wartet der hübsche Bube darauf, wieder abgeholt zu werden. Am 18. Juni kam eine Wasserschildkröte ins Tierheim, die in Marktschorgast im Wald gefunden wurde. Sie ist weiblich und hat eine Panzerlänge von circa 25 Zentimetern. Das Tier befindet sich derzeit bei einer Pflegestelle, weil es besondere Ansprüche hat. Der Besitzer des Wellensittichs oder der Schildkröte, meldet sich bitte telefonisch unter 09221/91288 (bitte AB benutzen ) im Tierheim. Foto: Tierheim