Nachdem das Lehrschwimmbad in Ahorn in den Weihnachtsferien komplett für die Öffentlichkeit geöffnet war und auch recht gut angenommen wurde, hat sich der Betreiber gemeinsam mit der Gemeinde Ahorn dazu entschieden, ab dem 15. Januar nun jedes Wochenende am Nachmittag das Bad für die Öffentlichkeit zu öffnen. Hierbei soll getestet werden, ob auch diese Öffnungszeiten gut angenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Ahorn. Da das Lehrschwimmbad von Montag bis Freitag bereits komplett durch Schulen, Wasserwachten, Vereine und die Volkshochschule belegt ist, ist eine Öffnung des Bades aktuell nur am Wochenende möglich.

Und so können alle Schwimmbegeisterten samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr schwimmen gehen. Und auch das Frühschwimmen am Montagmorgen bleibt bestehen. Wer also vor der Arbeit seine Bahnen schwimmen möchte, kann dies am Montag zwischen 6.30 und 7.30 Uhr ebenfalls machen.

Der Ahorner Bürgermeister, Martin Finzel (parteilos), freut sich sichtlich, dass das Bad gut angenommen wird, und hofft, dass die erweiterten Öffnungszeiten auch Anklang bei den Bürgern finden.

Bahn frei mit 2G-plus

Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person. Laut behördlicher Regelung gilt für den öffentlichen Betrieb die 2G-plus-Regel. Es wird empfohlen, bereits ein negatives Testergebnis einer offiziellen Teststelle mitzubringen. red