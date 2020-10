Recht ruppig ging es in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in der Altstadt zu. Die Gäste der Bar gerieten kurz nach Mitternacht zunächst verbal aneinander. Grund war wohl eine Unstimmigkeit wegen der Platzreservierung. Ein Wort ergab wohl das andere, so dass am Ende eine Shisha (Wasserpfeife) zum Einsatz kam, mit der einer der Gäste seinen Argumenten mehr Nachdruck verlieh und sie einem weiteren Gast an den Kopf warf, teilte dien Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. Der Getroffene musste mit einer Kopfplatzwunde im Krankenhaus versorgt werden. In der Bar gab es es dann eine weitere Auseinandersetzung, bei der der irrtümlich für den Shisha-Werfer Gehaltene von mehreren Gästen geschlagen und getreten wurde. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden, so die Polizei in ihrem Bericht. pol