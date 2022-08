Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Bad Kissingen weisen aufgrund der anhaltenden Trockenheit darauf hin, dass die Wasserentnahme aus den sog. Oberflächengewässern (Flüsse, Bäche, Teiche u.a.) gesetzlichen Vorgaben unterliegt, um die in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen nicht zu gefährden. Das Entnehmen von Wasser bedarf hier grundsätzlich einer wasserrechtlichen Gestattung, die vorher beim Landratsamt beantragt werden muss.

Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht bestehen nur in engen Grenzen, das heißt nur dann, wenn die Wasserentnahme noch unter den sogenannten Gemeingebrauch beziehungsweise den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer fällt. Der Gemeinverbrauch steht grundsätzlich jedermann zu. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnisfreie Wasserentnahme nur durch Schöpfen mit Handgefäßen (also nur in geringen Mengen) erfolgen darf.

Eine Entnahme mittels Entnahmeleitung mit oder ohne Pumpe ist im Rahmen des Gemeingebrauchs lediglich aus Flüssen mit größerer Wasserführung (z.B. Main) und auch dort nur in geringen Mengen für das Tränken von Vieh und den häuslichen Bedarf der Landwirtschaft möglich. Entnahmen sollen nur soweit vorgenommen werden, dass der Abfluss nicht übermäßig reduziert wird. Eine Feldbewässerung (außerhalb der Hofstätte) kommt nicht in Frage, so die Pressemitteilung.

Der Gemeingebrauch umfasst grundsätzlich nicht den Aufstau eines Gewässers zur Entnahme von Wasser. Bei derart geringer Abflussmenge ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Gewässers durch Entnahme von größeren Mengen Wasser zu erwarten.

Für Eigentümer und Anlieger gilt:

Der Eigentümergebrauch an einem oberirdischen Gewässer setzt zunächst voraus, dass der Nutzer überhaupt Eigentümer des Gewässergrundstücks ist. Aber auch dann darf Wasser für den eigenen (auch landwirtschaftlichen) Bedarf nur entnommen werden, wenn dadurch keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften des Wassers, keine wesentliche Verminderung der Wasserführung, keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts und keine Beeinträchtigung (d.h. tatsächliche und spürbare Behinderung) anderer zu erwarten ist.

Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasserständen - wie im Moment - haben bereits geringfügige Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie vor allem von kleineren Gewässern (Fischsterben, trockenes Bachbett), so dass die Wasserentnahme nicht mehr vom Eigentümer- bzw. Anliegergebrauch gedeckt ist. Diese Einschränkungen gelten im vollen Umfang auch für den Anliegergebrauch.

Einbauten jeder Art, die zum Zwecke des Aufstauens ohne Gestattung errichtet wurden, müssen beseitigt werden. Verstöße gegen die wasserrechtlichen Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. Ferner wird das Landratsamt zum Schutze des Wasserhaushalts kostenpflichtige Anordnungen erlassen. red