Ein Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung in Adelsdorf am Mittwochabend war die Gebührenkalkulation Wasser. "Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat es dieses Jahr nicht mehr geschafft und wird die Kalkulation 2021 erstellen", so Bürgermeister Karsten Fischkal (FW). Er wies darauf hin, dass der BKPV unter Vorbehalt der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation davon ausgeht, dass es durch die Anpassung zu einer Erhöhung der Gebühren kommen wird. "Wir gehen aber stark davon aus, dass es keine Erhöhung geben wird", meinte der Bürgermeister.

Pultdach für die Schwimmhalle

Was die Sanierung der Schulschwimmhalle und der Schulturnhalle betrifft, "sind wir laut Aussage von unserem Hochbautechniker Sebastian Berger noch immer im Zeitplan", so Fischkal. Der einzige Unterschied wäre, dass statt eines Satteldachs nun ein Pultdach mit einer Neigung von vier Grad auf dem Schulschwimmbad angebracht wird. Die Vergabe der Planungsleistungen Tragwerk, Wärmeschutz und Bauphysik erfolgte an die Firma Valentin Maier.

Wie der Bürgermeister weiter berichtete, wurde in der nichtöffentlichen Sitzung vom 28. Oktober beschlossen, ein Ersatzfahrzeug für die Abwasserbetriebe beim Autohaus Thurn in Forchheim anzuschaffen.

2021 feiert Adelsdorf sein 900. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung. Trotz Corona soll dies natürlich gewürdigt werden. "Wir werden unter den gegebenen Umständen so ein historisches Ereignis gebührend feiern", versprach der Bürgermeister. bs