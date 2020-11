Wegen Arbeiten am Leitungsnetz wird am Donnerstag von circa 8 bis 16 Uhr in folgenden Straßen das Wasser abgesperrt: Beethovenstraße, Kantstraße, Schillerstraße, Pestalozzistraße 23 - 27, Eichbergstraße 28 - 47, Baugebiet "Am Melm 1". Die Bevölkerung wird gebeten, Vorkehrungen zu treffen. red