Eine der dringlichsten Aufgaben ist es, den besonderen Wert des Wassers für jeden Einzelnen noch deutlicher hervorzuheben. Das betonte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber im Vorfeld des heutigen Weltwassertages. "Wasser ist Leben. Wir müssen unser Wasser dauerhaft und in höchster Qualität bayernweit verfügbar halten. Dazu habe ich das umfassende Programm Wasserzukunft 2050 aufgelegt. Ein wesentlicher Punkt dabei ist es, den Wert des Wassers zu erkennen. Wasser schätzen, das wollen wir mit vielfältigen Projekten in den Köpfen der Menschen verankern", erklärt Glauber. Mit der "Bewusstseinsoffensive Wasserland Bayern" werden dazu Maßnahmen aus den Bereichen Bildung, Forschung und Kommunikation umgesetzt.

Von Klein auf lernen

Auch die frühkindliche Umweltbildung sowie die Schulen sind eingebunden. Beispielsweise gibt es im Rahmen der Aktion Grundwasserschutz in den einzelnen Regierungsbezirken vielfältige Angebote für Schüler und Lehrer in Form von Lehrerhandreichungen, virtuellen Bausteinen, Experimentierkoffern bis hin zu festen Wasserschulen und ganzen Projektwochen.

Hand in Hand für den Schutz

Kooperationspartner wie etwa "Wasserschulen" auf Bauernhöfen beteiligen sich daran. Im Projekt "Wasserbrot" sind mit Landwirten, Müllern und Bäckern sogar ganze Lieferketten in einen wasserschonenden Produktionsprozess eingebunden. Glauber: "Aus diesem Selbstverständnis müssen wir angesichts der drohenden Folgen des Klimawandels raus. Wasser ist so wertvoll, dass es einen sparsamen Umgang damit braucht. 130 Liter verbraucht jeder von uns rechnerisch am Tag. Und sogar 4000 Liter virtuelles Wasser pro Tag und Person sind für die Herstellung unserer Nahrungsmittel und unserer Kleidung nötig. Hier müssen wir umdenken. Klimaschutz und Wasserschutz gehen hier Hand in Hand."

Um das Thema Wasserversorgung auch wissenschaftlich begleitet aufzuarbeiten, befasst sich im Freistaat damit aktuell eine Expertenkommission. Sie soll darlegen, welche Maßnahmen die flächige Versorgung mit Wasser dauerhaft sicherstellen können. Dabei werden Projekte der Wasserspeicherung und Sicherung der Wasserqualität ebenso behandelt wie der Wassertransport in die Kommunen und zum Endnutzer. Die Expertenkommission wurde mit acht Professoren einberufen. Auch am Tag des Wassers wird sie in einer virtuellen Konferenz tagen. Es gehe nur gemeinsam. Es müsse uns allen bewusst werden, dass wir alle Verantwortung für das Wasser, für einen intakten Wasserkreislauf und für die aquatische Umwelt tragen.