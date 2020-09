Mehrere Personen waren in eine Schlägerei am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Langen Straße verwickelt. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte durch die eintreffende Polizeistreife vor Ort nicht geklärt werden, da die Anwesenden teilweise stark alkoholisiert waren. Ein 22-Jähriger musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Die Polizei sucht nun unter Telefon 0951/9129-210 nach Zeugen.

Fahrräder wechseln die Besitzer Bereits zwischen vergangenem Freitagabend und Samstag, 1 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Hibike im Wert von 500 Euro von dem Fahrradabstellplatz in der Brennerstraße entwendet. Ein hochwertiges schwarz-rotes Pedelec-Fahrrad wurde Montagabend zwischen 19.30 und 22 Uhr am Schillerplatz gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von 3000 Euro. Radler kommen sich die Quere Erneut kam es in Bamberg zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 34-Jähriger entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Radweg am Berliner Ring. Auf Höhe Zollnerstraße kam ihm ein 40-Jähriger entgegen. Wegen eines dort stehenden Bauzauns war die Sicht für die beiden eingeschränkt, weshalb sie sich gegenseitig erst zu spät bemerkten. Die Radler konnten nicht mehr reagieren, kollidierten und stürzten von ihren Rädern. Beide mussten ärztlich versorgt werden. Der 34-Jährige brach sich den Arm. Unbekannter verkratzt BMW mit Schlüssel Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, wurde ein in der Ernst-Zinner-Straße abgestellter schwarzer BMW vermutlich mit einem Schlüssel verkratzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro. Autofahrerin erlebt böse Überraschung Am Dienstag gegen 8 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren roten Skoda Fabia in der Pödeldorfer Straße. Als sie gegen 15.45 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen Kratzer unter einem Scheinwerfer. Sachschaden: ca. 300 Euro. pol