Die Bildungs- und Tagungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Samstag, 26. September, von 10 bis 16.30 Uhr im Diözesanhaus ein besonderes Seminar mit dem Titel "Einsiedelmann ist nicht zu Haus" an. 1859 verbrachte der "Bestsellerautor" Joseph Victor von Scheffel aus persönlichen Gründen mehrere Wochen am Obermain. Hier schrieb er sein berühmtes Frankenlied, das mit folgenden Worten beginnt: "Wohlauf die Luft geht frisch und rein. Wer lange sitzt muss rosten." Warum reiste er ausgerechnet in diese Gegend? Sollte seine Dichtung wirklich als Frankenlied enden? Sind darin eventuell besondere Motive versteckt, die man auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt? Was hat es mit dem "räudigen Schäflein" und der "schönen Schnitterin" wirklich auf sich? Das Original des Gedichts unterscheidet sich in einigen Passagen erheblich von dem heute bekannten Text, und Scheffel wollte ursprünglich auch gar nicht nach Kloster Banz reisen. In dem Seminar soll, ausgehend von einem bekannten Text und seiner Wirkungsgeschichte, in das spannende Leben des "Popstars" geblickt werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Donnerstag, 17. September, bei den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen. red