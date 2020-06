Was Steine Menschen erzählen können

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Samstag, 18. Juli, einen Pilgertag in Vierzehnheiligen an. Treffpunkt ist im Diözesanhaus um 9, Ende gegen 17 Uhr. Beim achtsamen Gehen durch die Natur finden sich unterschiedlichste Steinformen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind sehr alt und haben sich im Lauf der Zeit in irgendeiner Weise verändert. Auch wir Menschen sind geprägt von dem, was wir erleben, sind geformt von den Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben. Im Unterwegssein auf dem Höhenweg in Richtung Alter Staffelberg sollen besonders die Steine auf vielfältige Weise betrachtet und mit unserem Menschsein in Verbindung gebracht werden. Die Leitung hat Schwester Christina Schirner. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Hygiene- maßnahmen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Information und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis zum 9. Juli unter der Telefonnummer 0957/926-0, per E-Mail an info@14hl.de oder im Netz unter www.14hl.de. red