Wie geht es weiter nach der Schule? Welche Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in der Heimat und darüber hinaus? Beim Bad Neustädter Hochschultag am Dienstag, 27. September, werden solche Fragen beantwortet. Beginn ist um 9 Uhr in der Stadthalle Bad Neustadt. Hier können sich Schulabgänger und Jobsuchende über die Möglichkeiten, wie der weitere berufliche und schulische Weg aussehen kann, informieren und erste Kontakte zu Unternehmen und Institutionen knüpfen.

Wie der Landkreis Rhön Grabfeld ankündigt, sind insgesamt sieben Hochschulen, drei Universitäten sowie 32 Vertreter der Wirtschaft und weiterer Institutionen beteiligt. Im Obergeschoss der Stadthalle finden insgesamt 19 Vorträge und Workshops statt, bei denen es praktische Tipps, Entscheidungshilfen und Informationen über verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten gibt. Das Interesse ist groß: Insgesamt haben sich bereits 850 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

Darüber hinaus präsentieren sich im Webmagazin, das man im Internet unter hochschultag-nes.de aufrufen kann, viele der Unternehmen mit einem digitalen Profil. Die Aussteller haben dort ihre Ausbildungsmöglichkeiten sowie Kontaktdaten und weiterführende Informationen aufbereitet.

Veranstaltet wird der 24. Bad Neustädter Hochschultag gemeinsam von der Stadt Bad Neustadt und dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Landrat Thomas Habermann ist überzeugt: "Für die Zukunftsfähigkeit unseres Kreises ist es mit entscheidend, dass unsere junge Menschen wohnortnah attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden. Unser Ziel ist es gemeinsam mit der Wirtschaft die Schülerinnen und Schülern der Gymnasien, der Real- und Mittelschulen sowie der Fachober- und Berufsoberschulen dabei bestmöglich zu unterstützen ein Gefühl dafür zu entwickeln, welches Studium beziehungsweise welcher Beruf den eigenen Vorstellungen am ehesten entspricht." red