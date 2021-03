Anlässlich des Weltfrauentags wurden in Bad Rodach fair gehandelte Rosen verschenkt. Das hat auch damit zu tun, dass der Bad Rodacher Stadtrat im Sommer letzten Jahres solle sich um die Auszeichnung als Fairtrade-Stadt bewerben. Das Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert" e. V. wurde beauftragt, sich dafür einzusetzen, den Weg mit Projekten und Aktionen zu ebnen.

In diesem Rahmen wurden am Freitag, 5. März, auf dem Marktplatz Fairtrade-Rosen unter dem Motto "Flower-Power - Sag es mit fairen Rosen" verschenkt. Projektmanagerin Steffi Kowol vom Stadtmarketing verwies auf den Weltfrauentag am 8. März und sagte, eine kleine Aufmerksamkeit werde immer geschätzt. Stellvertretend für viele Institutionen wurden Mitarbeiterinnen von Sozial- und Betreuungseinrichtungen sowie Mitarbeiterinnen der Stadt Bad Rodach mit Rosen bedacht. "Diese Blumen sind Zeichen des Dankes und der Anerkennung in dieser schwierigen Zeit", sagte Bürgermeister Tobias Ehrlicher und ließ auch den zweiten Aspekt der Aktion nicht außer Acht: Bürger für das Thema faire Arbeits- und Lebensbedingungen sensibilisieren.

Mit dem Titel Fairtrade-Stadt geht die Verpflichtung einher, faire Handelsbedingungen auf lokaler Ebene zu fördern. Das hat dann Auswirkungen, woher sie Waren bezieht. Das betraf auch die verschenkten Rosen. Diese wurden in ostafrikanischen Ländern wie Kenia, Äthiopien und Tansania unter Fairtrade-Bedingungen angepflanzt und gepflückt. Das bedeutet für die Frauen auf den Blumenfarmen bessere Arbeitsbedingungen. Die Fairtrade-Standards schreiben vor, dass Blumenplantagen ihre weiblichen Mitarbeiter mit Hilfe einer Gender-Strategie fördern müssen. Konkret heißt das, dass Frauen an Weiterbildungen teilnehmen, in Gremien ihre Bedürfnisse vertreten und sie so eine Stimme erhalten. Durch diesen Ansatz gewinnen sie zunehmend an Selbstvertrauen und qualifizieren sich für Führungsaufgaben, die bisher Männern vorbehalten waren. Und Bad Rodach und das Stadtmarketing wollen genau diese Gleichberechtigung fördern. red