Neben aktuellen Themen standen die Nutzung erneuerbarer Energien und die Planungen für den Neubau der Landesbaudirektion (LBD) in Ebern im Mittelpunkt des Treffens des Bundes Naturschutz Ebern. Werner Ullmann, der seit über 30 Jahren Vogelstimmenwanderungen führt und in der Vorstandschaft mitwirkt, wurde mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet, wie die Ortsgruppe weiter mitteilte.

Der Bund Naturschutz hat, wie es hieß, auf verschiedenen Flächen Landschaftspflegemaßnahmen mit einmaligem Mähen und Abtransport des Mahdgutes durchgeführt. Am Wochenende sollen Helfer mit Planen abschließend aus einer unwegsamen Fläche das gemähte Gras zum Abtransport bereitstellen.

Vorsitzender Harald Amon erläuterte die vom Bund Naturschutz Ebern verfasste Stellungnahme zur großen Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Heubach-Brunnleite. Mit dieser Anlage werde die vom Stadtrat Ebern im Jahr 2010 selbst gesetzte Höchstgrenze von 106 Hektar bereits um zwölf Hektar überschritten, sagte er. Laut Presseberichten lägen der Stadt Ebern aktuell Anträge für vier weitere Anlagen vor.

Der Bund Naturschutz begrüßte laut Amon bisher grundsätzlich die Erstellung großer PV-Anlagen auf landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten. Vorrang sollte jedoch die Errichtung von PV-Anlagen auf Dachflächen haben. Der BN fordere daher seit mehreren Jahren die Erstellung eines Dachflächen-Katasters in den Gemeinden.

Kurt Langer wies darauf hin, dass PV-Anlagen auf Ackerflächen stets einen Verlust landwirtschaftlicher Flächen zur Nahrungsmittelerzeugung zur Folge haben. Durch Nutzung von "Agro-PV", die eine Doppelnutzung für Photovoltaik und Nahrungsmittelerzeugung ermögliche, könnte der Verlust landwirtschaftlicher Flächen teilweise verringert werden, erklärte er. Außerdem werde durch die hohen Pachterlöse ein großer Preisdruck bei den restlichen Flächen auf andere Landwirte ausgeübt.

Viele Anlagen werden laut Bund Naturschutz von auswärtigen Investoren aus rein wirtschaftlichen Erwägungen errichtet. Alexander Hippeli schlug vor, Anlagen nur noch mit Bürgerbeteiligung zu errichten, so dass die Wertschöpfung den Bürgern der Stadt zugutekomme.

Alle Anwesenden sprachen sich grundsätzlich für die Nutzung der Photovoltaik aus. Sie haben aber große Bedenken wegen einer ungebremsten Ausweisung weiterer landwirtschaftlicher Flächen.

Zum Abriss

Ein weiteres Thema des Abends war der geplante Abriss des Gasthofes "Post" und des ehemaligen "Deltamarktes" für die Errichtung eines Neubaus der Landesbaudirektion. Der Bund Naturschutz Ebern begrüßt ausdrücklich die Verlagerung der LBD nach Ebern zur Stärkung des ländlichen Raums.

Der frühere Forstamtsrat Eberhard Ponader plädierte eindringlich dafür, den Baustoff Holz - seinen technischen und ökologischen Eigenschaften entsprechend - in die Planungsüberlegungen einzubeziehen. Öffentliche Bauten stehen laut Ponader im Blickfeld der Öffentlichkeit und haben eine besondere Vorbildfunktion. Die Holzbauweise spare im Vergleich zu Beton- und Stahlkons-truktionen ein Vielfaches an Ressourcen und Energie.

Derzeit ist das für den Bau vorgesehene Areal laut Bund Naturschutz nur zu rund 50 Prozent versiegelt und mit teilweise erhaltenswertem Baumbestand ausgestattet. Nach den vorliegenden Planungen ist vorgesehen, das Gebiet vollständig zu überbauen, da die große Zahl an Büroarbeitsplätzen dies erfordert. In seiner Stellungnahme weist der Bund Naturschutz Ebern auf neueste Entwicklungen in der Planung von Bürogebäuden für Firmen und Verwaltungen hin. Diese sehen, so die Ortsgruppe weiter, durch die Nutzung von Homeoffice Einsparungen von Büroflächen von bis zu 20 Prozent vor. Neben der verringerten Versiegelung des Bodens sei auch der finanzielle Aspekt beachtenswert, denn Baukosten könnten ebenfalls eingespart werden, hieß es.

Der Bund Naturschutz setzt sich klar für Stellplätze auf dem Gelände in einer Tiefgarage ein. Sollten mit Stellplätzen die bisher begrünten Flächen im Bereich des Friedhofs versiegelt werden, so wird laut Bund Naturschutz dafür vorgeschlagen, dass auf dem bereits versiegelten großen Valeo-Parkplatz Parkdecks errichtet werden.

An der Westseite des Gasthofs "Post" befinden sich seit Jahren 30 besetzte Nester von Mehlschwalben. In der "Roten Liste bedrohter Arten Bayern" ist die Mehlschwalbe als "gefährdet" eingestuft. Der Bund Naturschutz Ebern hat bereits vor zwei Jahren alle beteiligten Stellen auf diese einzige größere Kolonie im Kernort der Stadt Ebern hingewiesen. Eine erfolgreiche Umsiedlung sei eine langwierige Angelegenheit und bedürfe der rechtzeitigen Einleitung von Maßnahmen.

Um die Durchführung der Baumaßnahme nicht zu verzögern, weist der Bund Naturschutz in seiner Stellungnahme deshalb darauf hin, rechtzeitig vor der Rückkehr der Schwalben, spätestens im März 2021, geeignete Ersatzquartiere zu erstellen. Ohne großes Engagement aller Beteiligten wie Stadt, Eigentümer geeigneter Gebäude und Bauamt Schweinfurt sei die Umsiedlung nicht zu erreichen.

Harald Amon gab zum Schluss die Termine der in diesem Jahr ausgefallenen Veranstaltungen Fahrradbörse (9.Mai 2021) und Apfelfest (10. Oktober 2021) bekannt. Außerdem wies er auf die Jahresversammlung mit Neuwahl des Vorstandes am 23. November in den "Frankenstuben" hin. red